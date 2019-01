CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK MAKSIMOVIC / Il Napoli è vicinissimo a blindare due dei giocatori dal rendimento più elevato in questa prima parte di stagione.

Arkadiusz, finalmente ritrovato dopo gli infortuni, è il giocatore con la media gol per minuti giocati più alta della Serie A e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe rinnovare fino al 2023 con un corposo aumento dell'ingaggio. Firma in vista anche per, che conè rinato e ha convinto gara dopo gara: anche per il serbo, prolungamento dal 2021 al 2023.