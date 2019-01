MARADONA / Paura ieri per le condizioni di Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro si stava sottoponendo a dei controlli alla clinica 'Olivos' di Buenos Aires, ma è stato trattenuto in osservazione dai medici per una lieve emorragia gastrica.

Lo stesso ex fuoriclasse ha però rassicurato tutti sul proprio profilo ufficiale Facebook: "Grazie per i messaggi, mi spiace che vi siate preoccupati senza motivo. Non è successo niente, sto bene. Oggi starò con i miei nipoti Benja, Dieguito Matias e con mio figlio Diego Fernando". Già nella serata di ieri, la figlia Dalma, a sua volta, aveva annunciato su Twitter che il padre sarebbe ritornato prestissimo a casa e che non si trattava di nulla di serio.