Calciomercato Juventus, Pjaca verso il ritorno?

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA FIORENTINA / La Juventus aspetterà qualche partita per decidere il futuro di Pjaca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Senon dovesse farlo giocare alladopo l'arrivo di, i bianconeri potrebbero riportarlo a Torino in questa sessione di mercato per coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di. Sul croato si è mosso concretamente anche il, pronto ad ingaggiarlo a titolo definitivo per portarlo alla corte di, come riportato da 'Sky Sport'.