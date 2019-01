Calciomercato Milan, ok i pagamenti di Sosa e Kucka

CALCIOMERCATO MILAN SOSA KUCKA TRABZONSPOR / Si è risolto, nella giornata di ieri, il contenzioso del Milan con il Trabzonspor relativo al pagamento dei cartellini di Sosa e Kucka.

Il club turco non aveva ancora corrisposto ai rossoneri idovuti per l'argentino e per lo slovacco. Il Milan si è così rivolto alla Fifa per sollecitare il pagamento, pena blocco del mercato per il Trabzonspor. Il bonifico, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', è stato regolarmente accreditato a Milanello. Una cifra che non cambia la vita ma permette di fare cassa per il mercato attuale.