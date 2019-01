Calciomercato Milan, ecco l'elemento decisivo per Carrasco

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Come già anticipato in questi giorni dalla redazione di Calciomercato.it, il Milan spinge per Ferreira Carrasco. Il belga può essere il rinforzo ideale per la squadra di Gattuso, per aumentare la qualità offensiva e puntare con decisione alla qualificazione in Champions League.

Ma non si può non tener presente come gli ostacoli per la trattativa ci siano. Leonardoè il nuovo tecnico dele non vuole privarsene, la squadra cinese vuole vendere solo a titolo definitivo e senza prestiti e l'ingaggio del giocatore (10 milioni) appare fuori portata. Ciononostante, i margini per il successo dell'operazione esistono. La 'Gazzetta dello Sport' conferma le impressioni della nostra redazione. Sarà decisiva la volontà del giocatore, magari determinato a rilanciarsi in un club europeo.