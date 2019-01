INTER CANDREVA WEST HAM / Ritorna in auge la pista West Ham per Antonio Candreva.

L'esterno ex Lazio non sta trovando spazio all', con il club londinese che potrebbe rifarsi sotto in questa finestra invernale dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate. Con Yarmolenko e Lanzini out per infortunio, il tecnico degli 'Hammers' Pellegrini starebbe pensando ad un nuovo tentativo per Candreva come riporta il 'Daily Star'.