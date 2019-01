CALCIOMERCATO INTER MILAN GODIN/ Era nell'aria già da diversi giorni, Diego Godin potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Inter dalla prossima estate di calciomercato. Il centrale uruguaiano è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e non rinnoverà.

Stando a quanto riportato da 'SkySport', il capitano della nazionale sudamericana sarebbe in procinto di firmare proprio con i nerazzurri per la prossima stagione. Godin potrebbe sostenere già nelle prossime settimane le visite mediche. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

L'affare, continua 'SkySport', sarebbe in dirittura d'arrivo, con Godin pronto ad unirsi all'Inter per fornire esperienza e mentalità in un reparto giovane, soprattutto in caso di partenza di Joao Miranda.

