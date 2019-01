CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS MORATA/ Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, è sempre più vicino a lasciare lo Stamford Bridge nella prossima sessione di calciomercato. Lo spagnolo, ex Juventus, è stato più volte superato da Hazard 'falso 9' nel ruolo di prima punta, e sarebbe intenzionato ad andarsene da Londra per trovare minuti altrove.

Nonostante l'interesse del Milan e l'accostamento negli ultimi mesi anche alla Juventus di Max, stando a quanto riportato da 'Estadio Deportivo', portale spagnolo, il Siviglia sarebbe la squadra in pole position per Morata. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Gli andalusi, sempre secondo il media spagnolo, avrebbe ottenuto il sì dell'attaccante ex Real Madrid e starebbero cercando di convincere il Chelsea a dire l'ultimo 'sì' per portare Morata al Ramon Sanchez Pizjuan.

