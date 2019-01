CALCIOMERCATO MILAN BELLANOVA BORDEAUX/ Il terzino destro classe 2000 Raoul Bellanova è uno dei ragazzi più promettenti del vivaio del Milan oltre ad essere nel giro della Nazionale Under 20. Bellanova ha il contratto in scadenza a giugno con il Milan e non sembra intenzionato a rinnovare l’intesa con il club rossonero non essendoci l’accordo.

In Italia si sono fatte avanti la Sampdoria e l'Atalanta ma, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il terzino destro del Milan è attratto da una proposta giunta dall’estero, precisamente dalla Francia. E' il Bordeaux che sta tentando Bellanova, pronto a valutare con attenzione l’avventura in Ligue 1 a parametro zero per la prossima stagione.

