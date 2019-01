CALCIOMERCATO MILAN BAILLY/ Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United, è stato più volte accostato al calciomercato Milan negli ultimi mesi. Il classe 1994 era stato messo un po' ai margini da Josè Mourinho e una sua cessione a gennaio era un'ipotesi più che probabile.

L'arrivo diperò, sulla panchina dei Red Devils sembra aver cambiato tutto, tanto che, stando a quanto riportato dal 'Daily Telegraph', il club inglese non dovrebbe lasciar andare Bailly nel calciomercato di gennaio, resistendo alle proposte che potrebbero arrivare per l'ivoriano. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Su di lui, sempre secondo la stampa inglese, è forte l'interesse del Siviglia oltre al Milan. In questa stagione Bailly ha totalizzato 8 presenze in Premier League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui