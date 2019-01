Calciomercato Inter, intreccio Icardi-Modric con il Real Madrid?

CALCIOMERCATO INTER ICARDI MODRIC REAL MADRID / Il futuro di Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Rinnovo ancora lontano per l'attaccante nerazzurro, con una clamorosa ipotesi lanciata da 'As'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo il quotidiano spagnolo, ilha nell'argentino uno dei propri preferiti per rinforzare la prima linea nella prossima stagione e l'affare potrebbe anche essere indirizzato dalla riapertura dei discorsi relativi a Luka, pallino del club milanese. L'alternativa principale a Icardi sarebbe