CALCIOMERCATO INTER CRUZEIRO BRAZAO / L'Inter ha puntato ormai con decisione Brazao, il portiere brasiliano classe 2000 del Cruzeiro. Il giovane estremo difensore è stato identificato come erede di Handanovic. Il vicepresidente del club sudamericano, in un'intervista a 'O Tempo', ha dichiarato: "L'agente del giocatore ha portato al presidente un offerta da 2,5 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La stiamo valutando, non è molto alta. Posso dire che è arrivata dall'Italia. Ma non posso dire il nome del club finché non l'avremo accettata". Suona come un'ammissione, confermando le anticipazioni di Calciomercato.it , secondo cui Inter e Cruzeiro starebbero già organizzando l'arrivo in Italia di Brazao.