CALCIOMERCATO JUVETNUS HUDSON ODOI / Il contratto in scadenza nel 2020, la giovane età e la voglia di giocare con più continuità hanno acceso i riflettori delle big europee su Callum Hudson-Odoi, 18enne esterno offensivo del Chelsea.

Il Bayern è forte su di lui e anche la Juventus lo ha messo nel mirino

Il Chelsea però vuole tenerselo stretto, come spiegato da Zola: "Credo che abbiamo un futuro importante con noi ma deve imparare che l'importante ora per lui è migliorare ogni giorno. So dell'interesse del Bayern, ma anche a noi interessa: per avere 18 anni ha un grande potanziale. So che non gioca quanto vorrebbe, ma questo dipende dalla qualità dei giocatori che ha davanti. L'ho già detto al giocatore: non è una perdita di tempo, è in un'età in cui è molto importante mantenere un buon atteggiamento. Non è importante giocare subito, è importante svilupparsi". Zola ha anche spiegato che è stato offerto il rinnovo al calciatore, offerta però rifiutata.

