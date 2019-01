CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Seguito dal Napoli e accostato in passato anche a Inter e Milan, Stanislav Lobotka continua a vestire la maglia del Celta Vigo. Sulle sue tracce però non mancano le società interessate, non soltanto italiane: come si legge su 'Liverpool Echo', l'Everton ha messo gli occhi sul centrocampista slovacco.

Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro: i dirigenti inglesi avrebbero avuto un contatto con l'entourage del calciatore per sondare la disponibilità ad un trasferimento in Premier League. Sempre in Inghilterra c'è stato un approccio anche da parte del. Undici le apparizioni in stagione per Lobotka che ha saltato oltre un mese di gara per un infortunio alla caviglia dal quale ora si è ripreso.