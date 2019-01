CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA HYSAJ / Ancelotti ha conquistato in poco tempo Napoli, riuscendo a far dimenticare il triennio Sarri e il legame tra il popolo azzurro e l'allenatore di Figline. Nonostante il distacco in classifica dalla Juventus e la sfortunata eliminazione dalla Champions, il tecnico di Reggiolo ha fatto breccia nel cuore dei napoletani. Anche i calciatori lo seguono ma nonostante il turnover accentuato non mancano gli scontenti. Una schiera che conta anche un titolarissimo fino allo scorso anno, Elseid Hysaj.

L'agente dell'albanese è stato chiaro: "Se c'è da togliere il disturbo lo faremo". Il terzino è da tempo un obiettivo dele ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni.

Dalla difesa al centrocampo: chiede più spazio Diawara che però deve fare i conti con la decisione del Napoli di cederlo solo a titolo definitivo, come raccontato da Calciomercato.it. A queste condizioni le ipotesi italiani, Fiorentina e Milan, sono poco percorribili. Da capire anche il futuro di Rog che ha diverse pretendenti in Serie A:

