Calciomercato Milan, affare Carrasco: le ultime sul colpo rossonero

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO SOCIAL LEONARDO / E' Yannick Carrasco il sogno del calciomercato Milan di gennaio. Il profilo del belga - come più volte detto in questi giorni su Calciomercato.it - piace alla dirigenza rossonera e Gattuso ha dato il suo ok alla trattativa: l'ex Atletico Madrid d'altronde rispecchia in pieno le caratteristiche richieste dal tecnico, che non ha mai nascosto di voler in rosa un giocatore capace di giocare come seconda punta e da esterno per completare il pacchetto offensivo.

Nelle intenzioni del Milan ci sarebbe quella di tornare a giocare con il 4-3-3 che dà più equilibrio alla squadra e Carrasco potrebbe tranquillamente sistemarsi a sinistra nel tridente composto da Higuain e Suso. Con il 4-4-2, invece, potrebbe giocare sia esterno che da seconda punta.

Carrasco è dunque l'elemento che manca alla rosa del Milan e proprio per questo si sta cercando in tutti i modi per portarlo a Milanello.

Calciomercato Milan, indizi social: Leonardo segue Carrasco su Instagram

I contatti sono stati avviati e Carrasco sarebbe ben disposto a vestire la maglia del Diavolo, per tornare a giocare nel calcio che conta dopo un anno al Dalian Yifang. Ma le difficoltà non mancano: i cinesi, infatti, sarebbero disposti a privarsi del calciatore a titolo definitivo mentre i rossoneri sono più propensi ad un prestito con diritto di riscatto. Altro nodo, come raccontato, è legato all'ingaggio: il Milan non può, infatti, garantirgli i 10 milioni di euro circa che attualmente guadagna. L'interesse delle parti però è reale e alcuni indizi social fanno ben sperare. Carrasco ad esempio è uno dei pochi profili di calciatori seguiti da Leonardo su Instagram: fatta eccezione dei milanisti, il dirigente rossonero non segue moltissimi giocatori. Lo stesso era avvenuto con Paqueta, seguito poco prima di essere acquistato. La trattativa, come detto, non è certo facile ma il Milan vuole provarci fino alla fine

