Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Obiang

CALCIOMERCATO MILAN ROMA OBIANG / Non soltanto la Roma su Pedro Obiang.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I giallorossi sono segnalati in forte pressing sulper l'ex centrocampista della, che potrebbe tornare inin prestito. Ma anche il, stando a 'Sky Sport', è molto interessato al giocatore. I rossoneri, così come la Roma, sono alla ricerca di un elemento di spessore per rinforzare la mediana.