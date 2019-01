Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: trema pure Pjanic

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC - La Juventus è pronta a ristrutturare tutto il centrocampo in estate. In entrata è vicinissimo l'arrivo a costo zero di Aaron Ramsey dall'Arsenal e si continua a lavorare al ritorno di Paul Pogba dal Manchester United. Qualora entrambi dovessero sbarcare a Torino, sarebbe inevitabili delle partenze.

L'indiziato numero uno è il tedesco Sami, ma si è vociferato anche di un possibile addio di Blaise. In bilico potrebbe esserci anche Miralem: il regista bosniaco non è incedibile e se un top club come il Barcellona o il Psg dovesse mettere sul piatto almeno 80 milioni di euro, la 'Vecchia Signora' lo lascerebbe andare.