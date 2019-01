CALCIOMERCATO UDINESE HADZIAHMETOVIC / Secondo 'Il Messaggero Veneto' nel mirino dell'Udinese c'è Amir Hadziahmetovic. Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che il bosniaco con passaporto danese - come svelato da Calciomercato.it - già più di un anno fa era nei radar del club dei Pozzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il classe '97 in forza alè dotato di grande tecnica e ottimo tiro dalla distanza, sulle sue tracce ci sono anche altri club di, specie l'. Secondo indiscrezioni il club turco gli ha proposto ildel contratto (in scadenza nel 2020) fino al, tuttavia il suo entourage ha deciso di prendere tempo prima di una decisione, in attesa di possibili tentativi di squadre italiane e non solo. Staremo a vedere.