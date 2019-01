JUVENTUS FRECCERO VAR / "La Juve vince perché ha occupato tutti i Var possibili, tutti i Var sono loro. E' una cosa incredibile: manovrano, fanno... è una cosa indisponente": queste le parole dette ieri in conferenza stampa da Carlo Freccero, neo direttore di Rai 2. A 24 ore di distanza dalle sue dichiarazioni, Freccero non fa retromarcia e a 'Radio CRC' torna sull'argomento: "L'affermazione è un po' forte ma non retrocedo di un millimetro.

Amo molto il calcio, io parlo del rigore che laha avuto per il fallo di Ferrari (contro la Sampdoria, ndr). Onestamente vuol dire che non è che la VAR racconta i fatti, ma deve essere reinterpretata e siamo daccapo. Io su quella cosa lì non retrocedo. Alla Juventus sono i più belli, i più ricchi, almeno fateci un attimo indignare. Credo che quella maglia lì abbia un potere, un condizionamento - ha aggiunto Freccero -. La Juve è una squadra forte,è stato abilissimo. Ildiè stato bellissimo, ma Allegri è stato cinico. In questo c'è un potere di seduzione che io comprendo".