CALCIOMERCATO INTER MILINKOVIC SAVIC / Il calciomercato di gennaio è iniziato ma le società pianificano anche i colpi per la prossima estate: non fa eccezione l'Inter che ha messo nel mirino dei colpi importanti per la prossima stagione.

Tra gli obiettivi di Marotta c'è anche Sergej Milinkovic-Savic, talento della Lazio che dopo un inizio di stagione difficile ha chiuso l'anno in ripresa.

Sul centrocampista serbo - che l'amministratore delegato bianconero ha seguito anche ai tempi della Juventus - c'è anche ilmadeve fare i conti con il Fair play finanziario. Ecco perché, come si legge sull'edizione romana del 'Corriere della Sera' - la società nerazzurra sarebbe al momento in vantaggio. In particolare avrebbe avuto successo l'opera di riavvicinamento nei confronti diattuata da: l'assalto decisivo potrebbe arrivare già a febbraio, alla chiusura della sessione invernale di mercato.

