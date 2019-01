Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT / A gennaio Veretout non si muoverà dalla Fiorentina, parola del suo agente Giuffredi: "Questo non e' il suo mercato perchè la Fiorentina punta all'Europa e fino a giugno resterà in viola - ha detto Giuffredi a 'Radio Marte' - E' un giocatore di grandissimo livello, costa tanto e a gennaio non sempre le societ' possono fare investimenti del genere". Ovvero, "30-35 milioni di euro", sottolinea l'agente del francese il quale piace anche al Napoli oltre che a Inter e Milan: "Veretout piace a Giuntoli, ne ho parlato diverse volte...".