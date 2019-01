CALCIOMERCATO MILAN SOSA KUCKA TRABZONSPOR / Nuovi problemi in casa Milan.

Stando a quanto rivelato dalla 'CNN' turca, infatti, ilnon ha ancora versato alla società meneghina i 13 milioni di euro concordati per il trasferimento dia Trebisonda. In seguito ad un reclamo avanzato dallo stesso club meneghino, laavrebbe quindi deciso di bloccare il calciomercato del club turco fino all'estinzione del debito. Qualora il Trabzonspor non dovesse versare l'importo dovuto, Sosa e Kucka potrebbero addirittura tornare in rossonero.