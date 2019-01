CALCIOMERCATO ATALANTA MANCINI ROMA INTER / Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento della Roma per Gianluca Mancini. Il difensore dell'Atalanta pare però destinato a rimanere a Bergamo, quantomeno a gennaio. Ad ammetterlo lo stesso Stefano Calstelnovo, procuratore del centrale nerazzurro, che ai microfoni di 'gazzetta.it' ha svelato: "A gennaio resta a Bergamo? Sicuro, al 100%. In Italia, per un giovane come Gianluca, non esiste ambiente migliore per crescere.

Inoltre c'è, un maestro anche per i difensori." Sul futuro dia giugno invece: "È ancora presto per parlarne, anche perché ha un contratto lungo con l'Atalanta, valido fino al 2023. Ciò che posso dire è che tra aprile e maggio parleremo con la società per prendere una decisione: rinnovo o cessione, sceglieremo per il bene di tutti".

L'agente di Mancini si è poi soffermato sulle squadre interessate: "Interessa molto non solo a Inter e Roma, ma anche alle altre big italiane. Stesso discorso per l'estero. La Premier League piacerebbe a chiunque, ma la Serie A sta tornando competitiva e la Bundesliga è in continua crescita".

