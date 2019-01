CALCIOMERCATO NEWCASTLE BALOTELLI / Rafa Benitez vuole Mario Balotelli al Newcastle: è questa la notizia che arriva dall'Inghilterra dove il 'Mirror' parla dell'interesse dei 'Magpies' per l'attaccante italiano con un passato in Premier League con Manchester City e Liverpool.

Ormai scaricato dal, dove è finito anche fuori rosa,continua ad essere accostato anche aldi Rudi, società che sembrava averlo acquistato nella scorsa estate prima che la trattativa naufragasse. Ora a distanza di sei mesi il suo addio al club rossonero sembra essere una certezza e occorre capire solo tempistiche e modalità del trasferimento. Gli ultimi colpi di calciomercato: CLICCA QUI

Intanto si registra l'interesse del Newcastle, guidato da Benitez, alla ricerca di un attaccante per dare una svolta ad una stagione che vede la squadra in lotta per non retrocedere con 18 punti in 21 gare e appena due lunghezze di vantaggio dalla zona pericolo. Ruolino ancora più negativo per Balotelli: in stagione 10 presenze e nessun gol.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui