CALCIOMERCATO TORINO LJAJIC / Ottime notizie in casa Torino dove potrebbe arrivare ben presto una pioggia di milioni. Il merito è tutto di Adem Ljajic che la scorsa estate è passato al Besiktas in prestito. Il fantasista serbo è infatti vicinissimo alla permanenza a titolo definitivo in Turchia: l'accordo per il trasferimento di Ljajic prevedeva infatti l'obbligo di riscatto al raggiungimento delle 17 presenze.

Al momento l'ex Inter è a quota 16 e il 20 gennaio nella prossima gara delpotrebbe arrivare l'ultima che farebbe scattare l'acquisizione immediata del cartellino. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Nonostante i problemi finanziari il Besiktas andrà quindi a versare i 6,5 milioni di euro restanti per il riscatto dopo il milione e mezzo speso per il prestito oneroso. Tesoretto prezioso per il Torino da reinvestire in sede di calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui