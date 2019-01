Calciomercato Milan, doppio ostacolo per Carrasco

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO - Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato l'interessamento del Milan per Yannick Carrasco. Una pista che nel frattempo ha trovato diverse conferme in Italia e non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ciononostante i rossoneri non possono dormire sonni tranquilli: oltre all'ingaggio, sono emersi due ostacoli nella trattativa per il 25enne esterno offensivo della Nazionale belga.per le altre news di calciomercato Milan e non solo! Da un lato, nuovo tecnico dei cinesi del, non ha intenzione di privarsene; dall'altro secondo 'footmercato.net', susarebbe piombato ilche avrebbe sorpassato ilcon un'offerta più concreta di quella dei meneghini.