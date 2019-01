CALCIOMERCATO NAPOLI CAVANI ALLAN / Edinson Cavani continua ad essere un nome spendibile all'interno del calciomercato Napoli: ne ha parlato anche il patron Aurelio De Laurentiis, chiarendo il contorno che renderebbe possibile le operazioni.

Con il Paris Saint-Germain che ha messo nel mirino il centrocampista azzurro Allan è possibile ipotizzare anche uno scambio in estate: i francesi si sono spinti ad offrire fino a 80 milioni di euro per il brasiliano ma il club partenopeo non è intenzionato a cederlo a stagione in corso. Le cose potrebbero cambiare a fine campionato quando appunto di può ipotizzare uno scambio Cavani-Allan: in particolare si potrebbe ipotizzare un arrivo del 'Matador' alla corte di Ancelotti con il Psg che metta anche un conguaglio per arrivare poi all'ex Udinese che piace molto a Tuchel. Da valutare però l'ingaggio dell'uruguaiano visto che gli oltre dieci milioni l'anno percepiti in Francia sono fuori dai limiti vigenti nel club partenopeo.

