CALCIOMERCATO ROMA OBIANG / La Roma punta forte sul centrocampo. I giallorossi nella sessione invernale di calciomercato sono pronti a rinforzare la mediana per offrire a Di Francesco nuove soluzioni in un reparto che fino a questo momento ha vissuto di alti e bassi.

L'occasione giusta potrebbe arrivare dalladove il West Ham, stando a quanto riferito da 'Sky Sport', sarebbe disposto a cedere in prestito. Le ultime news di calciomercato Roma e non solo:

L'ex doriano potrebbe rappresentare l'operazione low cost giusta per rimpolpare il centrocampo. Il West Ham avrebbe infatti aperto ad un prestito con diritto di riscatto in vista del prossimo giugno. Obiang fin qui ha raccolto 13 presenze ed un assist in Premier, vivendo complessivamente una stagione di alti e bassi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui