Calciomercato Parma, doppio annuncio di Faggiano su Rog e Caceres

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO PARMA FAGGIANO ROG CACERES / Lavora su più tavoli ildel direttore sportivo Danieleche ai microfoni di 'Radio Crc' fa il punto, in particolare, su due nomi accostati agli emiliani: "Rog è un giocatore che avevamo richiesto anche la scorsa estate e credo che lo vogliano tutti. Per noi non è facile competere con. Ma noi siamo alla finestra e ci sono contatti. Percentuale che arrivi? 10%. Caceres a me piace e ci sto parlando, ma a me non è arrivato nulla".