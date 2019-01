CALCIOMERCATO ROMA TESORETTO CESSIONI / Karsdorp, Marcano, Coric e Bianda. Sono questi i quattro nomi in uscita in casa Roma. Monchi si prepara a creare un tesoretto da reinvestire in questa sessione invernale di calciomercato. Karsdorp è ormai ad un passo dal ritorno al Feyenoord. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il terzino olandese dovrebbe tornare in Olanda con la formula del prestito a fronte di un conguaglio economico: tra ingaggio e indennizzo la dirigenza giallorossa vorrebbe incassare una cifra vicina ai 4,5 milioni.

Per Marcano, arrivato nella scorsa estate a parametro zero, si punta invece ad una plusvalenza, seppur minima. Il centrale spagnolo è diretto verso la Spagna e potrebbe fruttare alla Roma qualche milione di euro più il risparmio dell'ingaggio di 1,5 milioni. Infine, gli oggetti misteriosi Coric e Bianda sono destinati ad essere ceduti in prestito. Sommando i due ingaggi, rispettivamente 1,3 e 0,7 lordi, ecco altri 2 milioni risparmiati nelle casse giallorosse. Il totale di queste quattro operazioni potrebbe dunque portate un tesoretto di circa 10 milioni di euro da poter reinvestire a gennaio.

