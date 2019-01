CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC CARRASCO / Obiettivo rinforzi per puntare alla zona Champions League. Il Milan, attualmente quinto in classifica a un punto dalla Lazio, cerca di rinsaldare la rosa a disposizione di Gattuso per puntare dritto all'obiettivo stagionale: il ritorno nella grande manifestazione europea. Considerando anche le tante defezioni occorse negli ultimi mesi, sono due i reparti da rinforzare principlamente: il centrocampo e l'attacco. Così, calcolando il ricorso al Tas che (se accolto) potrebbe permettere una maggiore disponibilità economica, nelle ultime ore sono tornati in lizza alcuni profili di spessore internazionale; clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sui movimenti in entrata e in uscita: le ultime notizie di mercato Milan, da Milinkovic-Savic a Montilivo, passando per Carrasco e Borini.

Calciomercato Milan, da Carrasco a Gabbiadini: colpi in attacco

Svanito il colpo Muriel, accasatosi alla Fiorentina, il nome caldo per il Milan è Yannik Carrasco, esterno d'attacco belga che gioca nel campionato cinese con la maglia del Dalian Yifang: l'eventuale affare può concretizzarsi con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 20/25 milioni di euro, ma bisogna da fare i conti con l'elevato ingaggio percepito dal calciatore. Così, non mancano le alternative low cost. Tra i nomi attenzionati c'è Simone Zaza, artefice di una stagione deludente al Torino, dove ha trovato poca continuità tra i titolari di Mazzarri. Da non escludere la pista che porta a de Paul dell'Udinese, seguito con interesse anche da Roma e Inter. Nella lista degli acquisti è presente anche Batshuayi, attaccante del Chelsea attualmente al Valencia, dove sta trovando poco spazio; sempre dai 'Blues', c'è da monitorare la situazione di Morata, che potrebbe liberarsi con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, da Milinkovic-Savic a Dembele: colpi a centrocampo

Infine, come raccolto da resta in piedi l'idea Gabbiadini , seguito anche da

Il mercato di gennaio potrebbe regalare a Gattuso anche un nuovo rinforzo a centrocampo. Molteplici i profili vagliati dalla dirigenza, che in caso di buon esito del ricorso presentato al Tas avrebbe i fondi necessari per tentare un colpo ad effetto. In tal senso, nelle ultime ore è tornato di moda MilinkovicSavic. Già trattato in estate, nella stagione in corso, dopo un inizio complicato, è riuscito a sbloccarsi soltanto di recente andando in rete nelle gare della Lazio contro Cagliari e Torino. Per lui è già pronta la proposta: 9 milioni di euro di prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a 70 più l'inserimento di Laxalt, profilo che piace a Inzaghi. Un'alternativa a cifre molto più contenute sarebbe invece Dembele del Tottenham, occasione che fa gola anche a Roma e Inter. Altro nome caldo è Stefano Sensi, talento 23enne che piace al tecnico e che rappresenterebbe una valida alternativa ai titolari, mentre sembra più diffiicle arrivare a Diawara, che il Napoli potrebbe decidere di non cedere a gennaio. Ulteriori nomi in lista, infine, sono Duncan del Sassuolo, Baselli del Torino e Veretout della Fiorentina.

Calciomercato Milan, da Borini a Montolivo: le cessioni

Le priorità del Milan, però, non sono solo gli arrivi. Il mercato di gennaio potrebbe riservare alcune alcune partenze. Fabio Borini è sempre più vicino allo Shenzhen per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, mentre a centrocampo si valuta il destino di Montolivo e Bertolacci, con quest'ultimo pronto a tornare al Genoa. A fare la valigia potrebbero essere anche Antonio Donnarumma e Laxalt: il primo non ha mai trovato spazio nella stagione in corso mentre il secondo ha deluso le attese e potrebbe regredire nelle gerarchie quando Conti e Strinic saranno pronti a tornare a disposizione. Infine, si vaglia anche la posizione di Calhanoglu, autore di una stagione altalenante e cercato con interesse dal Lipsia.

