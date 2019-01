Calciomercato Juventus, nome nuovo per la difesa: 50 milioni

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Nome nuovo per la difesa della Juventus. Costantemente alla ricerca di profili pronti ma che siano in grado di ringiovanire il pacchetto arretrato, la dirigenza bianconera, come è noto, è da tempi non sospetti sulle tracce di de Ligt.

Il giovane dell'Ajax resta sicuramente un nome caldo delle trattative bianconere, che potete seguire CLICCANDO QUI, ma non è certamente l'unico.

Secondo 'Don Balon', infatti, nelle ultime settimane la dirigenza torinese avrebbe messo nel proprio mirino anche Davinson Sanchez. Stando al portale spagnolo, il 22enne colombiano avrebbe in Cuadrado uno sponsor forte all'interno della squadra bianconera e il suo costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro.

