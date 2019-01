CALCIOMERCATO INTER GABIGOL MIRANDA LINCOLN / Asse di mercato sempre più caldo quella tra Milano e Rio de Janeiro. L'Inter continua a cercare una nuova destinazione per Gabigol, con il Flamengo che è in prima fila per l'esterno classe 1996.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i due club sono in contatto da diverse settimane: i nerazzurri preferirebbero cedere il giocatore a titolo definitivo per una cifra di circa 22 milioni di euro, mentre la società brasiliana starebbe spingendo per il prestito. A sbloccare la situazione potrebbero essere altri due giocatori finiti nel mirino delle rispettive dirigenze: l'Inter segue da tempo Lincoln, promettente attaccante classe 2000, mentre il Flamengo punta Miranda, in uscita dai nerazzurri . Un possibile doppio affare con Gabigol, Miranda e Lincoln coinvolti non è dunque da escludere.