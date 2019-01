Calciomercato Juventus, ennesima svolta per Todibo

CALCIOMERCATO JUVENTUS TODIBO BARCELLONA / Benché sia ormai ad un passo dalla conclusione, la telenovela Todibo si arricchisce di un nuovo capitolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'edizione odierna di 'Sport' conferma, infatti, lo sprint decisivo delche ha lasciato a bocca asciutta, ma secondo il quotidiano catalano il club blaugrana non anticiperà l'arrivo del difensore del Tolosa a gennaio, facendolo arrivare a parametro zero in estate. Il diciannovenne firmerà un contratto di quattro anni.