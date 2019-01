CALCIOMERCATO BOBAN FAIR PLAY FINANZIARIO INTER MILAN / La ricetta di Zvonimir Boban. Intervistato a Dubai, dove nella giornata di ieri si sono tenuti i 'Globe Soccer Awards', l'attuale vicesegretario generale della FIFA ha parlato del Fair Play Finanziario a 'La Gazzetta dello Sport'. Per le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Questo il pensiero dell'ex centrocampista croato: "Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al passo. Vale per loro, ma ovviamente anche per tutti quei club in crescita che hanno l'ambizione di competere per i massimi traguardi.

Pur essendo giusto vigilare sulla salute dei club, le norme che impongono il pareggio di bilancio non possono impedire a nuovi imprenditori di fare ingenti investimenti. E mi sembra che Inter e Milan e altri club siano in questa condizione". L'ex Milan manda un messaggio all'Uefa: "Sul tema decidono loro e non intendo disturbare i lavori in corso, rispetto la loro autonomia. Faccio solo una considerazione: chi porta soldi freschi nel mondo del calcio non può che produrre effetti positivi per tutto il sistema". Un commento, infine, sui cori razzisti a: "Certi episodi fanno male al calcio. So che è difficile sospendere partite delicate come, ma forse in quell'occasione era il caso di farlo. In ogni caso il calcio non può risolvere da solo certi problemi, ha bisogno dell’aiuto delle autorità. Occorrono provvedimenti a lungo termine".