Calciomercato Inter, UFFICIALE: Alderweireld ha rinnovato

CALCIOMERCATO INTER ALDERWEIRELD / Si complica per l'Inter la pista che conduce a Toby Alderweireld.

In scadenza di contratto a fine stagione, il difensore belga delè finito da tempo nel mirino dei nerazzurri che in ottica estiva stanno valutando rinforzi d'esperienza nel pacchetto arretrato che sarà oggetto di un importante restyling. Con una nota sul proprio sito ufficiale, però, la dirigenza degli 'Spurs' questa mattina ha comunicato di aver esercitato l'opzione unilaterale per il prolungamento al 2020 del contratto del giocatore. Niente affare a parametro zero dunque, bisognerà trattare col Tottenham.