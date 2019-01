Calciomercato Napoli, Kouame per giugno: c'è l'accordo

CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME GENOA GIUGNO - Christian Kouame è uno dei calciatori che ha maggiormente sorpreso in questo girone d'andata. Col bomber Piatek al Genoa, forma una coppia d'attacco esplosiva: tre le reti realizzate e quattro gli assist forniti ai suoi compagni di squadra. Il 21enne attaccante ivoriano è finito nel mirino di diversi club italiani, ma allo stato attuale è il Napoli ad essere in pole position.

Il club rossoblu, come più volte detto, non se ne priverà in questa sessione di mercato , ma il direttore sportivo azzurro,, sta provando ad anticipare la concorrenza in vista di giugno. Stando, infatti, al 'Corriere del Mezzogiorno', avrebbe già raggiunto un accordo con l'entourage del calciatore per un quinquennale da 1.2 milioni di euro a stagione più bonus. Adesso ci sarebbe da trovare quello col presidente dei liguri, Enrico, che continua a chiedere non meno di 20 milioni di euro per il suo gioiello.