Calciomercato Inter, Dembele occasione anche per Milan e Roma

CALCIOMERCATO INTER DEMBELE MILAN ROMA TOTTENHAM - Il suo nome è stato accostato all'Inter con insistenza già nell'estate scorsa, tornando in auge anche successivamente, visto che in casa nerazzurra potrebbe arrivare un calciatore con le sue caratteristiche da affiancare a Marcelo Brozovic. Stiamo parlando di Mousa Dembele, 31enne centrocampista in scadenza di contratto col Tottenham alla fine della stagione in corso. Il belga è tornato da poco a disposizione del manager Mauricio Pochettino, recuperato da un infortunio alla caviglia, e gli 'Spurs', sostengono i media inglesi, sono pronti ad ascoltare offerte per cederlo in questa sessione di mercato, evitando così di perderlo a parametro zero. I cinesi del Beijng Guoan, che seguono anche Frank Kessie del Milan, sono sulle sue tracce. CLICCA QUI per conoscere tutte le trattative in tempo reale.

Calciomercato Milan e Roma a caccia di un centrocampista: idea Dembele

Ma inpotrebbe far comodo a diverse squadre, a caccia di rinforzi nella zona nevralgica del campo.

Il Milan e la Roma cercano rinforzi a centrocampo. Sfumato Fabregas, in casa rossonera si sta ragionando sulla possibilità di portare alla corte di Gennaro Gattusoil regista del Sassuolo Stefano Sensi. Il club neroverde, però, non abbassa le richieste, che si aggirano intorno ai 20/25 milioni di euro. Cifre importanti, soprattutto per quanto riguarda il mercato di gennaio e i paletti imposti dall'Uefa per il Financial Fair Play con i quali Leonardo deve fare i conti. E in questo contesto si può innestare l'idea Dembele, un affare che potrebbe avere costi decisamente inferiori. Altro club a caccia di mediani è la Roma di Eusebio Di Francesco. L'addio di Strootman ad agosto, dopo la chiusura del calciomercato in Italia, e i problemi fisici di De Rossi, costringono Monchi a rintracciare un centrocampista per rinforzare il reparto. Diversi sono i nomi accostati al club giallorosso, Dembele può rappresentare un'opzione interessante, un calciatore di qualità e con una grande esperienza internazionale. Una situazione da seguire e monitorare con attenzione nelle prossime settimane.

