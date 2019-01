CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TRINCAO / La Juventus si presenta all'apertura del calciomercato di gennaio con diversi colpi in canna che si appresta a concretizzare. Frutto di un lavoro intenso fatto nell'ombra nelle settimane scorse che hanno portato i bianconeri ad assumere una posizione di vantaggio su alcuni dei nomi più corteggiati. A partire da Aaron Ramsey e Romero del Genoa, con il primo in particolare atteso alle firme.

Non che questa rosa avesse bisogno di particolari rinforzi, ma la dirigenza juventina è sempre attenta a cogliere le occasioni più interessanti. Per restare aggiornato con tutte le news sulla Juve CLICCA QUI

Come nel caso di Trincao, il nuovo gioiello portoghese. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata un'offerta da 10 milioni di euro formulata dall'Inter per averlo in estate. Cifra inferiore alla clausola da 15 milioni presente nel contratto col Braga e pure alla proposta della società juventina che, scrive il 'Corriere dello Sport', punta a chiudere per averlo a gennaio in prestito oneroso (2 milioni di euro) e diritto di riscatto fissato a 15. Paratici, il potente procuratore Jorge Mendes e l'agente Bruno Carvalho sono in contatto costante per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi, riferisce il quotidiano romano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui