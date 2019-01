CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN RINNOVO CONTRATTO TOTTENHAM REAL MADRID - Non solo Aaron Ramsey. La Juventus continua a pensare in grande e a guardare con attezione alle opportunità che regala il mercato. Per il gallese, in scadenza di contratto con l'Arsenal alla fine della stagione in corso, l'affare sembra essere in dirittura d'arrivo: dopo la fine della sessione invernale del calciomercato, il 28enne centrocampista sarà libero di firmare per un altro club in vista dell'anno prossimo, ma non viene esclusa la possibilità di un arrivo anticipato a Torino. E sarebbe un vero e proprio colpo per il club bianconero. Ma in Premier League c'è anche un altro calciatore che può stuzzicare la fantasia del direttore dell'area sportiva Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo della prossima stagione: Christian Eriksen.

Calciomercato Juventus, rinnovo Eriksen in stand by: la situazione

per tutte le notizie di mercato sulla Juve.

Il manager del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha ammesso le difficoltà che il club sta incontrando per raggiungere l'accordo per il prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel 2020, del danese. L'ultima offerta, da circa 8 milioni di euro a stagione, è stata rispedita al mittente, riporta il 'London Evening Standard'. E, chiaramente, nel caso in cui la situazione non dovesse sbloccarsi, il presidente Levy dovrà necessariamente ascoltare le offerte che arriveranno a giugno. Il Real Madrid e il Barcellona continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione, ma anche la Juventus monitora, così come l'Inter di Beppe Marotta. Le qualità di Eriksen sono note a tutti, la sua duttilità anche: il numero 10 della Danimarca può ricoprire diverse posizioni in campo, da interno a trequartista, pronto a servire assist ai compagni senza disdegnare la via della rete. Un calciatore completo che potrebbe far impennare il livello della linea mediana della squadra che riuscirà ad accaparrarselo. Sempre che, alla fine, non riesca a chiudere l'accordo col Tottenham e diventare una bandiera degli 'Spurs'. Ma i segnali, fino a questo momento, non sono positivi in tal senso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui