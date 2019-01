Juventus, Ronaldo suona la carica: messaggio alla squadra

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo ha fame di vittorie.

Intervenuto ier sul palco delper ritirare i premi come miglior giocatore dell'anno e per il miglior gol della passata stagione, il fuoriclasse dellaha mandato un chiaro segnale all'ambiente bianconero: "Gol a Torino? E' stato il gol più bello della mia carriera e un po’ mi dispiace perché l’ho segnato proprio alla mia squadra attuale. In ogni caso il 2018 s’è concluso e si volta pagina: ora è iniziato un nuovo anno nel quale voglio continuare a fare ciò che ho sempre fatto: vincere il più possibile con la Juventus. Voglio tutto. A cominciare dalla Champions League. Perché con i trofei di squadra arrivano poi i trofei individuali".