CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS SENSI / Con il trasferimento di Cesc Fabregas ormai imminente al Monaco, il Milan sta stringendo per individuare l'alternativa giusta allo spagnolo che era il grande sogno per rinforzare il centrocampo di mister Gattuso a gennaio. Per restare aggiornato con tutte le news sui rossoneri CLICCA QUI.

Detto del sogno Barella per l'estate e delle ipotesi Veretout e Baselli molto complicate a gennaio, sarebbero tre al momento i nomi più caldi nella lista degli obiettivi milanisti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il più raggiungibile, scrive il 'Corriere dello Sport', sarebbe Alfredper il quale ilapre all'ipotesi di prestito. Il preferito del Milan, però, è Stefano Sensi con cui ci sarebbe già un accordo : il problema ora è convincere gli emiliani che chiedono 25 milioni di euro, cifra che il club non vorrebbe spendere in questa sessione. Attenzione però agli ottimi rapporti tra società ed al possibile inserimento di contropartite tecniche che ptorebbero sbloccare l'affare. Nel frattempo dall'estero arriva anche la candidatura dell'esperto Manuel, portoghese classe '86 in scadenza a fine stagione con la Lokomotiv Mosca. A Gattuso piace anche perché può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo.