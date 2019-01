Calciomercato Juventus, tanti soldi per Mbappé: affare possibile!

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / La Juventus vaglia un nuovo acquisto di grande spessore. Dopo 'l'affare del Secolo' della scorsa estate, infatti, la dirigenza sembra puntare a un nuovo colpo nel reparto offensivo. Tra i sogni più ricorrenti c'è Kylian Mbappé, giovane fuoriclasse del PSG considerato tra i futuri dominatori della scena calcistica mondiale.

Così, riporta 'Tuttosport', le cifre dell'eventuale affare, seppur molto esose, non sarebbero proibitive: la valutazione del gioctore si aggira sui 215 milioni di euro, mentre la possibile richiesta di ingaggio non dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni netti a stagione (circa 37 lordi); calcolando un contratto quinquennale per legarlo al club, il peso di Mbappé sul bilancio della Juventus sarebbe di 80 milioni (43 di ammortamento e 37 di ingaggio), ovvero lo stesso peso di(25 di ammortamento e circa 55 di ingaggio), ritenuto alla sua portata la scorsa estate. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Tuttavia, tra i punti a sfavore, c'è il minor appeal rispetto a 'CR7' che il francese ha in termini di marketing. In linea teorica, concludendo, il colpo Mbappé sarebbe quindi fattibile, soprattutto se dovesse essere preceduto da una cessione eccellente: in tal caso l'indiziato principale sembra essere Paulo Dybala.

