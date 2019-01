CALCIOMERCATO INTER MIRANDA ANDERSEN / La volontà del calciatore, in sede di calciomercato, è decisiva ed in questo caso la volontà di Miranda sembra sempre più delineata: il brasiliano a 34 anni compiuti sente di poter essere ancora un elemento importante ad alti livelli e dunque non accetta la concorrenza con de Vrij che all'Inter lo ha fatto passare in secondo piano. Inter che, da parte sua, non vorrebbe privarsi di Miranda, il quale però dopo aver respinto alcune proposte starebbe comunque spingendo per trovare una nuova sistemazione in cui giocare con continuità a partire da gennaio. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Calciomercato Inter, le ultime: sale Andersen

La dirigenza nerazzurra dunque non può farsi trovare impreparata qualora il 'caso Miranda' si rivelasse impossibile da far rientrare e si sta già muovendo per individuare un profilo pronto all'uso con cui sostituire un difensore che comunque rientra nelle rotazioni principali del tecnico Spalletti.

Ecco perché il nuovo innesto non può essere uno qualunque ed i ragionamenti del Ds Pierosi starebbero concentrando su un profilo già considerato come possibile erede dell'ex Atletico Madrid per l'estate. In particolare, scrive il 'Corriere dello Sport', prende quota la pista che conduce a Joachimcon l'Inter che, forte degli ottimi rapporti con la, vorrebbe puntare ad ottenerne il prestito oneroso (servono almeno 5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto a fine stagione per una cifra che, includendo i bonus, potrebbe superare anche i 30 milioni di euro. Una mossa con cui, oltre a garantirsi un prospetto molto interessante in ottica futura ma anche pronto subito viste le prove che sta fornendo in blucerchiato, l'Inter anticiperebbe anche la forte concorrenza dei grandi club inglesi. Per andare all'assalto, però, servirà il tesoretto derivante dalla cessione di Miranda (che quindi va piazzato in un club disposto a pagare) e magari l'inserimento di una contropartita come il giovanissimoche sta facendo bene in prestito allo Standard Liegi e piace da tempo ai liguri.

Sul taccuino, in ogni caso, resta cerchiato in rosso anche il nome di Diego Godin, l'uruguaiano in scadenza di contratto con l'Atletico a fine stagione. A gennaio, però, sarà praticamente impossibile portarlo via ai 'Colchoneros' e l'affare si potrà concretizzare solo in estate a parametro zero. L'Inter (ma non solo) ci lavora.

