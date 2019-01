Calciomercato Milan, 'allarme' Kessie: cifre folli per l'addio!

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere lontano dal Milan. Da settimane al centro di indiscrezioni riguardanti il ricco campionato cinese, il centrocampista medita la miglior soluzione per la sua carriera: proseguire coi rossoneri, accettare le offerte orientali oppure aspettare l'assalto dei club inglesi; clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

In effetti, riporta la 'Gazzetta dello Sport', la proposta di un contratto da 10 milioni di euro a stagione delpotrebbe far vacillare le certezze del giocatore, che inpiace asu tutte. Il rischio, quindi, è che il Milan, anche per far cassa in vista del prossimo mercato estivo, possa accettare di trattare su una base di circa 50 milioni di euro. L'eventuale addio di Kessie resta comunque un rischio per la prossima estate, considerando che difficilmente verrà ceduto a gennaio.