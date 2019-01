CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA ROG ALMENDRA / Primi movimenti di mercato anche in casa Napoli. Le novità più importanti giungono sul fronte entrate, con Agustin Almendra, nome nuovo delle ultime settimane, che sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento in azzurro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il centrocampista del Boca Juniors arriverà in Italia in questa sessione invernale e sarà ceduto all'Empoli attraverso la formula del prestito secco per sei mesi.

La dirigenza azzurra insiste anche per Sofian Kiyine, giovane talento di proprietà del Chievo che sarebbe lasciato in prestito ai gialloblu fino al termine della stagione. Sul fronte cessioni da segnalare invece l'interesse dello Schalke 04 per Marko Rog, primo obiettivo del Parma. Infine, come anticipato da 'Calciomercato.it', ci sarebbe anche il Wolverhampton nella corsa a Diawara. Si preannunciano settimane piuttosto calde in casa Napoli.

