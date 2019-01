CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO GABBIADINI KEAN / Novità su diversi fronti di calciomercato in casa Milan. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la trattativa per arrivare a Carrasco è quasi impossibile, in quanto il Dalian Yifang non vuole cedere il giocatore in prestito. L'esterno belga chiede inoltre dieci milioni di euro di ingaggio.

La dirigenza rossonera avrebbe poi fatto un tentativo per Kean, ma la Juventus ha ribadito la propria volontà di trattenere il classe 2000 in questa sessione invernale. Infine, difficile anche la pista che porta a Gabbiadini, con il Southampton che preferirebbe cedere l'attaccante a titolo definitivo. Il Betis resta in pole per il classe 1991.

