Calciomercato Fiorentina, stallo per Viviani: ULTIME CM.IT

CALCIOMERCATO FIORENTINA VIVIANI SPAL / La Fiorentina, dopo il colpo Muriel, è a caccia ora di un centrocampista. L'obiettivo numero uno è Federico Viviani, ma è una pista al momento difficile. Calciomercato.it aveva anticipato la trattativa tra Fiorentina e Spal. Situazione che al momento non si sblocca.

Il centrocampista è in uscita dal club ferrarese, non rientrando nei piani di. Contatti sempre in corso con lae con il ds, ma permane la distanza sulla formula. I viola vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, la Spal invece è determinata a monetizzare dalla cessione. Non ci sono solo i viola, comunque. Anche laha fatto registrare il suo interesse, così come il