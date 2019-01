SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS MILAN / Continuano le polemiche riguardo alla bufera biglietti della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, in programma il prossimo 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita.

Nonostante la replica del presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè , il 'Roma club Donne in Giallorosso' ha diffuso un duro comunicato sulla propria pagina Facebook.

Netta la presa di posizione delle tifose giallorosse: "Il Roma Club Donne in Giallorosso (nato nel 1994 e affiliato all'Unione Tifosi Romanisti) formato da donne tifose della As Roma, squadra che han sempre seguito in casa ed in trasferta (anche all'estero), DEPLORANO la scelta della Lega calcio serie A di far disputare la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio in Arabia Saudita, stato che ancora discrimina le donne. Le tifose che vorranno seguire in quel contesto la loro squadra, potranno farlo solo relegate in un settore denominato "family" accompagnate da uomini e non potranno accedere in nessun altro settore dello stadio come, invece, potranno gli uomini. Dopo quanto si sta facendo per ottenere finalmente uguaglianza tra uomini e donne in italia e in gran parte del mondo (anche nello sport) sembra alquanto "singolare" che la Lega possa aver accettato simili condizioni di vendita dei biglietti senza opporsi.

Invitiamo pertanto i nostri vertici del calcio, che si professano a parole così vicini alle donne, di prendere posizione in merito".

